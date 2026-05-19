        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Erciyes'in zirvesine yapılacak "19 Mayıs" tırmanışına fırtına ve tipi engeli

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 15:43 Güncelleme:
        Türkiye'nin çeşitli illerinden Kayseri'ye gelen dağcıların, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Erciyes Dağı'na yapacağı zirve tırmanışı, fırtına ve tipi nedeniyle tamamlanamadı.


        Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Dağcılık İl Temsilciliği tarafından düzenlenen zirve tırmanışına, farklı illerden 86 dağcı katıldı.

        Erciyes Dağ Evi Kamp Alanı'nda bir araya gelen dağcılar, saat 03.30'da zirve için yürüyüşe başladı.

        Yaklaşık 3 bin 600 metre irtifaya kadar ilerleyen dağcılar, soğuk hava, şiddetli rüzgar, yoğun sis ve tipi nedeniyle zirveye ulaşamadan dönmek zorunda kaldı.

        Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz, AA muhabirine, dağcılarla yapılan değerlendirmenin ardından faaliyetin iptal edilerek geri dönüş kararı alındığını söyledi.

        Dağcılığın cesaret kadar doğru karar verebilme disiplini de gerektirdiğini belirten Yılmaz, "Zirve her zaman orada duruyor. Önemli olan sporcularımızın güvenli şekilde evlerine dönebilmesi. Bugün burada alınan karar, dağcılığın en önemli kuralı olan güvenlik anlayışının bir göstergesidir." dedi.

        Yoğun siste ilerleyen dağcılar, kontrollü şekilde geri dönüşü gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

