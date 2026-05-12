ERÜ Mühendislik Fakültesinin 50. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesinin 50. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.



ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen etkinlikte, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve davetliler, fotoğraf sergisini gezdi.



Programda, Gevher Nesibe’den Türkiye Yüzyılı'na Erciyes Üniversitesi tanıtım filmi ve mühendislik fakültesinin 50. yılına özel hazırlanan video izlendi.



Programın açılışında konuşan Altun, mühendislik fakültesinin üniversitenin en önemli yapı taşlarından birisi olduğunu belirterek, fakültenin eğitim, proje, patent ve bilimsel çalışmalar alanında önemli başarılara imza attığını ifade etti.



Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alper Öner ise fakültenin bugün 15 bölüm, 330 akademik personel ve 6 bin 300 öğrencisiyle büyük bir yapıya ulaştığını kaydetti.



Açılış konuşmaların ardından Yükseköğretim Kurulu Üyesi ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa, fakülte mezunu Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da bir konuşma yaptı.



Konuşmaların ardından fakültenin 50. yılına özel plaket töreni gerçekleştirildi.



Plaket törenin ardından ise yöresel halk oyunları gösterisi ve farklı ülkelerden gelerek ERÜ’de öğrenim gören uluslararası öğrenciler tarafından dans gösterileri sahnelendi.



Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

