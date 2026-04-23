ERÜ Rektörü Altun, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti.
ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Altun, ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören çocukların bayramını kutlayarak hediye verdi.
Hasta yakınları ve sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Altun'a, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, Başhekim Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar eşlik etti.
