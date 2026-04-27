        ERÜ'de "Zirve IEEE" etkinliği düzenlendi

        ERÜ'de "Zirve IEEE" etkinliği düzenlendi

        Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) IEEE Erciyes Kulübü tarafından "Zirve IEEE" etkinliği düzenlendi.

        Giriş: 27.04.2026 - 17:43 Güncelleme:
        ERÜ'de "Zirve IEEE" etkinliği düzenlendi

        Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) IEEE Erciyes Kulübü tarafından "Zirve IEEE" etkinliği düzenlendi.

        ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan ERÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Oktay Özkan, üniversitenin güçlü bir mühendislik altyapısına sahip olduğunu belirtti.

        ERÜ'ye yakın zamanda savunma sanayi koordinatörlüğünün kurulacağını anlatan Özkan, "Amacımız, savunma sanayi ile birlikte yapacağımız işleri koordine edeceğimiz tek bir merkez olsun istiyoruz. Çünkü birimlerimiz, fakültelerimiz, araştırma merkezlerimiz, araştırmacı hocalarımız ile çok güzel işler yapıyoruz ama bunları bir koordinatörlük altında yürütüp onları kontrol etmek ve bu işbirliklerini arttırmak adına böyle bir çalışma yapacağız. İnşallah bunun bizim savunma sanayi ile olan ilişkilerimizi daha çok geliştireceğini ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        IEEE Erciyes Kulübü Akademik Danışmanı ve ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir de katılımcı kuruluşların temsilcilerine teşekkür ederek, etkinliğin düzenleyen öğrencileri tebrik etti.

        Açılış konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, savunma sanayinin dünü bugünü ve Savunma Sanayii Başkanlığının Ar-Ge faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        Karataş'ın konferansının ardından Özdemir’in moderatörlüğünde düzenlenen panelde, katılımcılar tarafından çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Gülistan Doku'nun kahreden yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Gülistan Doku'nun kahreden yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        Bugün Ne Oldu? 27 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 27 Nisan 2026'nın haberleri
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber!
        Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Alman turist otel odasında asılı bulundu!
        Alman turist otel odasında asılı bulundu!
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'in ifadesi alındı
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'in ifadesi alındı
        Yapay zekâyı gerçek sandı
        Yapay zekâyı gerçek sandı
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        İnsanlık nereye koşuyor?
        İnsanlık nereye koşuyor?
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        "Artık şampiyondur!"
        "Artık şampiyondur!"
        Motosiklet kulübü başkanı kaza kurbanı!
        Motosiklet kulübü başkanı kaza kurbanı!
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!

