        Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, Aksu-Lara Deresi Taşkın Koruma Kanalı'nı inceledi

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Beğendik Mahallesi'nde devam eden Aksu-Lara Deresi Taşkın Koruma Kanalı çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 13:39 Güncelleme:
        Özdoğan, yazılı açıklamasında, yaklaşık 2,5 kilometrelik hat üzerinde yürütülen çalışmalarda önemli mesafe alındığını, hattın birinci etabı olan 1,5 kilometrelik bölümün tamamlanmak üzere olduğunu, kalan bölümde de taşeron firmanın Devlet Su İşleri kontrolünde plana ve projeye uygun şekilde çalıştığını ve bağ mevsimi başlamadan kalan kısmı da tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

        Son yıllarda ani yağışların ciddi riskler oluşturduğuna dikkati çeken Özdoğan, şunları kaydetti:


        "Bilindiği üzere ülkemizde ve dünyada meteorolojik hareketler çok farklı noktalara ulaşmış durumda. Ani yağışlar istenmeyen sonuçlara neden olabiliyor. Amacımız, adı üzerinde taşkın koruma kanallarıyla ilçemizi bu risklere karşı daha güvenli hale getirmek. Görüldüğü gibi çalışmalar başarılı bir şekilde devam ediyor. Hem bağlantı yolları hem de su yolu açısından teknik olarak çağın gereklerine uygun bir yatırımı ilçemizin bu bölgesine kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

        Özdoğan, belediye olarak tüm paydaşlar ile koordinasyon içerisinde hareket ettiklerini ifade ederek, Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, yüklenici firmaya ve sahada çalışan ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

