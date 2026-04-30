        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Navruz'dan 1 Mayıs mesajı

        HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 10:08 Güncelleme:
        Navruz, mesajında, emeğin hakkını savunmak için omuz omuza yürüdükleri 81 ildeki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki teşkilat mensuplarının, dünyanın dört bir yanında savaşa, soykırıma, zulme ve sömürüye rağmen haklarından vazgeçmeyen tüm emekçilerin gününü kutladı.

        Emeğin hak ettiği değeri görmesinin, çalışma hayatında adaletin güçlendirilmesinin, sendikal hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasının ancak barış, kardeşlik ve toplumsal dayanışma yoluyla mümkün olacağını ifade eden Navruz, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, şiddetin, terörün, savaşın ve her türlü çatışma ortamının karşısında, barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve demokratik zeminde güçlenen terörsüz bir Türkiye'nin yanında olduklarını belirtti.

        İşçilerin taleplerini dile getiren Navruz, sendikal hakların güçlendirilmesini, örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını ve sendikalı işyerlerinin teşvik edilmesini, toplu iş sözleşmesi yetki tespit sürecinin hızlı, şeffaf ve adil biçimde sonuçlandırılmasını, tüm çalışanlar için güçlü ve etkin bir iş güvencesi sisteminin kurulmasını istediklerini ifade etti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD'de gergin 'İran' oturumu
