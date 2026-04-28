Hayvan Hakları Çalışma Grubu'ndan sahipsiz hayvanların kaldığı merkeze ziyaret

Kayseri Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, Büyükşehir Belediyesi Fatma-Yusuf Özkan Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkezi ziyaret eden heyete, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Duran Safrantı tarafından bilgi verildi.



Ziyarette konuşan Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, "Bugün, Kent Konseyi Hayvan Hakları Grubu'yla birlikte merkezimizde yaptığımız toplantıları alanda yapmaya karar verdik. Burada, konuştuğumuz konularla ilgili teyitler, değerlendirmeler yapıldı. Çok güzel bir tesis yapılmış. Şehrimizde yaşanan hayvan problemlerinin azaldığını hissediyoruz." ifadelerini kullandı.



Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül de merkezde yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini ifade etti.



Kayseri Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nilgün Uzel ise 2013 yılında kurulan dernek çatısı altında sürekli merkezi ziyaret ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:





"Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları konusunda bu işin beyni. Büyük yük Büyükşehir Belediyesinin sırtında gidiyor. Çalışmalar çok güzel devam ediyor. Özellikle burada, kırık ameliyatlarının yapılması bizim için bir devrim. Kliniklerin son derece donanımlı olması bizim için bulunmaz bir nimet. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a ve çalışan bütün ekibe teşekkürlerimi sunuyorum."

