        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Huri Uçar'ın hedefi Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalya

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle okul sıralarında bilek güreşine başlayan Huri, geçen yıl önce Türkiye şampiyonu, ardından Bulgaristan'ın Albena şehrinde düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 15 yaş altı kategorisinde ikinci oldu.

        Huri, bu yıl ekim ayında Hindistan'da düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.

        Vali Gökmen Çiçek öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan Gençlik ERVA Spor Kulübü'nde çalışmalarını sürdüren Huri, dünya şampiyonu olup ülkesini gururlandırmak istiyor.





        - "Dünya şampiyonu olmaktan başka bir hedefim yok"


        Avukat Ahmet Ulucan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi Huri Uçar, AA muhabirine, bilek güreşinde başarısını artırmayı planladığını söyledi.

        Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 15 yaş altı 70 kiloda mücadele edeceğini belirten Huri, şöyle konuştu:


        "Dünya Şampiyonası'ndaki hedefim birincilik. Bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı okutmak ve kadının gücünü dünyaya göstermek istiyorum. Bir önceki yıl deneyimim oldu, bu seneki hedefim daha yüksek. Hedefim dünya şampiyonluğu. Türkiye Şampiyonası'nda sol kolumda ödem olduğu için sağ kolumla yarıştım ve birinci oldum. Dünya Şampiyonası'na iki kolumla da hazırlanmaya çalışıyorum. Şu an sol kolum sakat ama çalışmaya devam ediyorum. Dünya şampiyonu olmaktan başka bir hedefim yok."





        - "Güvenimiz tam"


        Beden eğitimi öğretmeni ve bilek güreş antrenörü Davut Gökdoğan ise Huri'nin bu sene de milli takımda yer almasının gurur verici olduğunu söyledi.

        Huri'nin geçen yıl katıldığı şampiyonayla deneyim kazandığını anlatan Gökdoğan, şunları kaydetti:

        "Sporcumuz geçen yıl dünya ikincisi olmuştu. Bu sene, bir yıl daha fazla çalışmanın verdiği avantajla inşallah sporcumuzdan ekim ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluk bekliyorum. Sol kolunda ödem var, tedavisi devam ediyor fakat sağ kol da çok iyi. Antrenmanlarımızı hiç aksatmıyoruz. Kolun birinde tedavi devam ederken diğerinde antrenmanlarımız devam ediyor. Açık ara bir milli sporcu oldu. Güvenimiz tam."

        Avukat Ahmet Ulucan Kız Anadolu Lisesi Müdürü Adem Gülhan da Huri'nin elde ettiği başarıyla gurur duyduklarını aktardı.

        Huri'nin diğer öğrencilere örnek olduğunu vurgulayan Gülhan, "Geçen yılki ikinciliğini bu sene inşallah birinci olarak tamamlaması, hem bayrağımızı dünya gündemine taşıması hem İstiklal Marşı'mızı orada okutması bizim en büyük hayalimiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

