Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes son 15 yılın en uzun kayak sezonunu yaşıyor

        İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes son 15 yılın en uzun kayak sezonunu yaşıyor

        ERGÜN HAKTANIYAN - İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'te son 15 yılın en uzun kayak sezonu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 11:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes son 15 yılın en uzun kayak sezonunu yaşıyor

        ERGÜN HAKTANIYAN - İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'te son 15 yılın en uzun kayak sezonu yaşanıyor.

        Güvenli kayak merkezi sertifikasına sahip Erciyes, 112 kilometre pist uzunluğu, 25 kilometrelik teleferikleri, Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapılarındaki tesisleriyle misafirlerine mayıs ayında da kayak ve snowboard yapma imkanı sunuyor.

        Havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan ve misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezinde, 5,6 kilometrelik aydınlatılmış pistlerle gece de kayak yapılabiliyor.

        Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, 18 Aralık 2025'te açtığı sezonda 3 milyon 300 bini aşkın yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

        Son 15 yılın en uzun kayak sezonu yaşanan merkezde, sezon kar yağışıyla 15 Mayıs'a kadar uzatıldı.

        - "Erciyes bu dönem altın çağını yaşıyor"

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AA muhabirine, Erciyes başta olmak üzere Kayseri'nin en güzel günlerini yaşadığını söyledi.

        Erciyes'e mayısta yağan kara sevindiklerini dile getiren Büyükkılıç, "Sezonu neredeyse kapatıyoruz derken tekrar kar yağmaya başladı. Nisan ayının sonunda kapatacağımızı beklediğimiz sezonu 15 gün daha uzattık." dedi.

        Bu sezonun bereketli geçtiğini vurgulayan Büyükkılıç, "Daha önceki sezonlarda bir kez 3 Mayıs ve 5 Mayıs'ı gördük. Ancak bu defa 5 Mayıs'ı geride bıraktık, 15 Mayıs'ı konuşuyoruz. Erciyes hakikaten bu dönem altın çağını yaşıyor." ifadesini kullandı.

        Büyükkılıç, Erciyes'in sadece kayakla değil, tenis, futbol, bisiklet, voleybol, yüzme, atletizm, motosiklet, koşu, snowboard, kızak, tırmanış, ATV safari turları ve beyzbol gibi branşlarda da birçok sporcuyu ağırlayan bir merkez haline geldiğini vurguladı.

        Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti olduğunu anımsatan Büyükkılıç, "İstanbul, Kayseri'ye uçakla bir saat. Uçaktan indikten sonra 20 dakikada Erciyes Kayak Merkezi'ne otoban gibi yollardan ulaşıyorsunuz. Develi, Hisarcık, Hacılar ve Tekir olmak üzere 4 kapısı var." diye konuştu.

        Büyükkılıç, Endonezya, Malezya, Güney Kore, Brezilya, İngiltere, Polonya ve Çekya gibi ülkelerden gelen turistlerle Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladıklarını sözlerine ekledi.

        - "Mayıs ayında kayak yapmayı daha önce deneyimlemedim"

        Kayak için Erciyes'i tercih eden Feyyaz Fedai de kayak sezonunun uzamasının turizm açısından iyi olduğunu söyledi.

        Sıcak havada kayak yapmanın ayrı bir zevk olduğunu belirten Fedai, "Çok güzel bir şey. Mayıs ayında kayak yapmayı daha önce deneyimlemedim. Çok farklı çünkü hava sıcak, üstümdeki montu bile çıkarmak istiyorum." diye konuştu.

        Ahmet Furkan Şener ise sezonun uzamasına sevindiğini dile getirdi.

        Farklı bir deneyim yaşayacağını ifade eden Şener, "Taze kar yağdığı için mükemmel bir kayak yapacağımızı düşünüyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Ucuz kurtuldum"
        "Ucuz kurtuldum"
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek
        Dilara'yı yüksek sesli müzik kavgasında katletmişti... İşte istenen ceza!
        Dilara'yı yüksek sesli müzik kavgasında katletmişti... İşte istenen ceza!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        İşçilik maliyetindeki vergi yükü arttı
        İşçilik maliyetindeki vergi yükü arttı
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'

        Benzer Haberler

        KAYMEK'in 1 Kalem 1 Fırça Sergisi sanatseverlerle buluştu
        KAYMEK'in 1 Kalem 1 Fırça Sergisi sanatseverlerle buluştu
        Büyükşehir ve valilik iş birliğinde afetlerde engellilik çalıştayı
        Büyükşehir ve valilik iş birliğinde afetlerde engellilik çalıştayı
        Cinayet şüphelilerinin kaçtıkları otomobil ikametlerinin yakınında bulundu...
        Cinayet şüphelilerinin kaçtıkları otomobil ikametlerinin yakınında bulundu...
        Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Kayseri'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Kayseri'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Akaryakıt istasyonun da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Akaryakıt istasyonun da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı