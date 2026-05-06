İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes son 15 yılın en uzun kayak sezonunu yaşıyor

ERGÜN HAKTANIYAN - İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'te son 15 yılın en uzun kayak sezonu yaşanıyor.



Güvenli kayak merkezi sertifikasına sahip Erciyes, 112 kilometre pist uzunluğu, 25 kilometrelik teleferikleri, Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapılarındaki tesisleriyle misafirlerine mayıs ayında da kayak ve snowboard yapma imkanı sunuyor.



Havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan ve misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezinde, 5,6 kilometrelik aydınlatılmış pistlerle gece de kayak yapılabiliyor.



Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, 18 Aralık 2025'te açtığı sezonda 3 milyon 300 bini aşkın yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.



Son 15 yılın en uzun kayak sezonu yaşanan merkezde, sezon kar yağışıyla 15 Mayıs'a kadar uzatıldı.



- "Erciyes bu dönem altın çağını yaşıyor"



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AA muhabirine, Erciyes başta olmak üzere Kayseri'nin en güzel günlerini yaşadığını söyledi.



Erciyes'e mayısta yağan kara sevindiklerini dile getiren Büyükkılıç, "Sezonu neredeyse kapatıyoruz derken tekrar kar yağmaya başladı. Nisan ayının sonunda kapatacağımızı beklediğimiz sezonu 15 gün daha uzattık." dedi.



Bu sezonun bereketli geçtiğini vurgulayan Büyükkılıç, "Daha önceki sezonlarda bir kez 3 Mayıs ve 5 Mayıs'ı gördük. Ancak bu defa 5 Mayıs'ı geride bıraktık, 15 Mayıs'ı konuşuyoruz. Erciyes hakikaten bu dönem altın çağını yaşıyor." ifadesini kullandı.



Büyükkılıç, Erciyes'in sadece kayakla değil, tenis, futbol, bisiklet, voleybol, yüzme, atletizm, motosiklet, koşu, snowboard, kızak, tırmanış, ATV safari turları ve beyzbol gibi branşlarda da birçok sporcuyu ağırlayan bir merkez haline geldiğini vurguladı.



Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti olduğunu anımsatan Büyükkılıç, "İstanbul, Kayseri'ye uçakla bir saat. Uçaktan indikten sonra 20 dakikada Erciyes Kayak Merkezi'ne otoban gibi yollardan ulaşıyorsunuz. Develi, Hisarcık, Hacılar ve Tekir olmak üzere 4 kapısı var." diye konuştu.



Büyükkılıç, Endonezya, Malezya, Güney Kore, Brezilya, İngiltere, Polonya ve Çekya gibi ülkelerden gelen turistlerle Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladıklarını sözlerine ekledi.



- "Mayıs ayında kayak yapmayı daha önce deneyimlemedim"



Kayak için Erciyes'i tercih eden Feyyaz Fedai de kayak sezonunun uzamasının turizm açısından iyi olduğunu söyledi.



Sıcak havada kayak yapmanın ayrı bir zevk olduğunu belirten Fedai, "Çok güzel bir şey. Mayıs ayında kayak yapmayı daha önce deneyimlemedim. Çok farklı çünkü hava sıcak, üstümdeki montu bile çıkarmak istiyorum." diye konuştu.



Ahmet Furkan Şener ise sezonun uzamasına sevindiğini dile getirdi.



Farklı bir deneyim yaşayacağını ifade eden Şener, "Taze kar yağdığı için mükemmel bir kayak yapacağımızı düşünüyorum." dedi.

