Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden Erciyes'te mayıs ayında kar yağışı etkili oldu.





Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kayseri genelinde dün etkili olan sağanak Erciyes'te yerini kar yağışına bıraktı.



Kar, Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 rakım ve üstünde etkili oldu.



Bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.



Öte yandan Erciyes'te kayak sezonu devam ediyor.

