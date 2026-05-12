        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri İncesu OSB ERVA Spor Kulübü sporcusu, muaythaide Türkiye şampiyonu oldu

        İncesu OSB ERVA Spor Kulübü sporcusu Mehmet Aryız, Okul Sporları Yıldızlar Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde hayata geçirilen ERVA Spor Okulları bünyesinde faaliyet gösteren İncesu OSB ERVA Spor Kulübü'nün sporcusu Aryız, 8-12 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Muaythai Türkiye Şampiyonası'na katıldı.

        Mehmet Aryız, 36 kilogram kategorisinde mücadele ederek şampiyon oldu.

        İncesu OSB ERVA Spor Kulübü yetkilileri, sporcuyu, ailesini ve antrenörlerini tebrik etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

