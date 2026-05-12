İncesu OSB ERVA Spor Kulübü sporcusu, muaythaide Türkiye şampiyonu oldu

İncesu OSB ERVA Spor Kulübü sporcusu Mehmet Aryız, Okul Sporları Yıldızlar Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu. Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde hayata geçirilen ERVA Spor Okulları bünyesinde faaliyet gösteren İncesu OSB ERVA Spor Kulübü'nün sporcusu Aryız, 8-12 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Muaythai Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Mehmet Aryız, 36 kilogram kategorisinde mücadele ederek şampiyon oldu. İncesu OSB ERVA Spor Kulübü yetkilileri, sporcuyu, ailesini ve antrenörlerini tebrik etti.

