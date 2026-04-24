Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 13:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, Kayseri'de partililerle bir araya geldi

        Türkoğlu, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan acı olaylar nedeniyle buruk kutlandığını belirtti.

        Yaşanan olayların ardından ailelerin sorumsuzluğunun dile getirildiğini, dijital medyaya atıf yapıldığını, medyanın etkilerinin gündeme geldiğini dile getiren Türkoğlu, eğitim politikalarındaki sorunların ise konuşulmadığını söyledi.

        Ekonomi, eğitim ve hukuk sistemi başta olmak üzere ülkenin çeşitli sorunlarla boğuştuğunu ileri süren Türkoğlu, "Hiç lafı dolandırmadan erken mi erken, hemen mi hemen, ara mı ara seçimden kaçmayacaksın." dedi.

        Türkiye'nin çevresinde yaşanan gelişmelere değinen Türkoğlu, "Orta Doğu'da yaşananlar, bu coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta tutan yegane şeyin ulus devlet, üniter yapı ve milli devlet olduğunu gösterdi." diye konuştu.

        Türkoğlu, Kayseri'nin ülke ekonomisine büyük katkı vermesine rağmen yatırımlardan yeterince yararlanamadığını iddia etti.

        Bir basın mensubunun seçim döneminde ittifak içinde yer alıp almayacakları sorusu üzerine Türkoğlu, "Bu işler bu kadar çok erken konuşulduğu için ülke bu halde. Genel Başkanımızın net bir şekilde ifade ettiği şudur, 'Birincisi, kesinlikle biz kaybettiren olmayacağız, ikincisi bütünleşik muhalefeti bozmayacağız.' Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Seçim yaklaştığında konuşulması gereken bir konu." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

