İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, Kayseri'de partililerle bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, Kayseri'de partililerle buluştu.



Türkoğlu, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan acı olaylar nedeniyle buruk kutlandığını belirtti.



Yaşanan olayların ardından ailelerin sorumsuzluğunun dile getirildiğini, dijital medyaya atıf yapıldığını, medyanın etkilerinin gündeme geldiğini dile getiren Türkoğlu, eğitim politikalarındaki sorunların ise konuşulmadığını söyledi.



Ekonomi, eğitim ve hukuk sistemi başta olmak üzere ülkenin çeşitli sorunlarla boğuştuğunu ileri süren Türkoğlu, "Hiç lafı dolandırmadan erken mi erken, hemen mi hemen, ara mı ara seçimden kaçmayacaksın." dedi.



Türkiye'nin çevresinde yaşanan gelişmelere değinen Türkoğlu, "Orta Doğu'da yaşananlar, bu coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta tutan yegane şeyin ulus devlet, üniter yapı ve milli devlet olduğunu gösterdi." diye konuştu.



Türkoğlu, Kayseri'nin ülke ekonomisine büyük katkı vermesine rağmen yatırımlardan yeterince yararlanamadığını iddia etti.



Bir basın mensubunun seçim döneminde ittifak içinde yer alıp almayacakları sorusu üzerine Türkoğlu, "Bu işler bu kadar çok erken konuşulduğu için ülke bu halde. Genel Başkanımızın net bir şekilde ifade ettiği şudur, 'Birincisi, kesinlikle biz kaybettiren olmayacağız, ikincisi bütünleşik muhalefeti bozmayacağız.' Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Seçim yaklaştığında konuşulması gereken bir konu." değerlendirmesinde bulundu.



