        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri "2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçildi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Kayseri'nin "2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 16:21 Güncelleme:
        Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, kentin 6 bin yıllık geçmişi, Kültepe'den bugüne uzanan köklü tarihi ve kültürel mirasıyla bu ünvanı almaya hak kazandığını belirtti.

        Memduh Büyükkılıç, kentin hem geçmişin izlerini taşıyan tarihi yapıları hem de kültürel değerlerin yaşatılmasına yönelik restorasyon ve dönüşüm projeleriyle dikkati çektiğini ifade etti.

        Bu ünvanın sadece Kayseri için değil tüm Türkiye ve Türk dünyası için büyük anlam taşıdığını vurgulayan Büyükkılıç, "Kayseri'mizi Türk dünyasının kültür merkezi haline getirecek bu önemli adım, ortak tarih ve değerlerimizi daha güçlü şekilde geleceğe taşıyacaktır." ifadesini kullandı.

        Büyükkılıç, Kayseri'nin "2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilmesi sürecine katkı sunan herkese teşekkür etti.

        TÜRKSOY'un 1993'te Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye tarafından kurulduğunu hatırlatan Büyükkılıç, teşkilatın Türk kültürünü koruma, yaşatma ve uluslararası düzeyde tanıtma amacıyla önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Satırla etrafa saldırdı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        2026'da kasko fiyatları değişmez
        15 yaşındaki Alperen'i yumrukla öldürdü! Ödül gibi ceza!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Bakan Gürlek'in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA'da!
        Kayseri'de Tertemiz Yarınlar'ın şampiyonu Tomarza Atatürk Ortaokulu oldu
        Rektör Prof. Dr. Altun, koltuğunu Minik Emine Defne'ye devretti
        Başkan Büyükkılıç: "Kayseri 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti oldu"
        Başkan Büyükkılıç: Kayseri 2027 Türk dünyası kültür başkenti oldu
        Kayseri'de ilçe belediye başkanlarından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk...
        Büyükkılıç, Kayseri'ye İç Anadolu'nun en büyük aquaparkını yapacaklarını aç...
