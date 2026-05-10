Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Anneler Günü mesajı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Büyükkılıç, mesajında, annelerin karşılıksız sevginin, fedakarlığın ve merhametin en büyük temsilcisi olduğunu belirtti.
Anne sevgisinin dünyadaki hiçbir değerle kıyaslanamayacağını vurgulayan Büyükkılıç, "Dünyanın en kıymetli hazinelerinden biri annelerimizdir. Sağlıklı, huzurlu ve güçlü toplumların temelinde annelerimizin emeği, sevgisi ve duası vardır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in 'Cennet annelerin ayaklarının altındadır' hadisi de annelerimizin ne denli kıymetli olduğunu en güzel şekilde ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediyesi olarak annelerin hayatını kolaylaştıran ve aileleri destekleyen projelere büyük önem verdiklerini ifade eden Büyükkılıç, Anne Ulaşım Kartı uygulamasıyla kendilerine ulaşım desteği sağladıklarını kaydetti.
