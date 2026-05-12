Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan TÜRKSOY'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ile Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf'u ziyaret etti.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, bir dizi temaslarda bulunmak için gittiği Ankara'da, TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev ve Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf’la bir araya geldi.



Ziyarette, Kayseri’nin 2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanını kazanmasının Türk dünyasına katkısı değerlendirildi.



Büyükkılıç, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanının Kayseri’mize çok yakıştığını bir kez daha mutlulukla ifade ettik. Kadim medeniyet birikimi, zengin kültürel mirası ve güçlü altyapısıyla şehrimizin bu önemli ünvanı en güzel şekilde taşıyacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Başkan Büyükkılıç, daha sonra TÜRKSOY heyeti ile Kazak şair, yazar ve Türkolog Olcas Süleymenov’un doğumunun 90. yıl dönümüne ithafen düzenlenen "Dağları Gölgelemeden, Bozkırı Yüceltmek" paneli, sergisi ve oda açılışına katıldı.



