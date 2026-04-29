Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bünyan'da 22 kilometrelik grup yolunu yeniledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Bünyan ilçesinde 22 kilometrelik grup yolu yenilendi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karacaören, İğdecik ve Musaşeyh mahallelerini ilçe merkezine bağlayan grup yolunda yürütülen çalışmalar tamamlandı.



Zemin iyileştirme, yol genişletme, drenaj sistemleri ve sanat yapılarının ardından 40 bin ton sıcak asfalt serilerek yol modern hale getirildi.



Toplam maliyeti 100 milyon lira olan yatırımla, yol tamamen yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

