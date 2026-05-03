Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Evi, şehrin kültürel mirasını geleceğe taşıyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Evi, ziyaretçilerini Beştepeler Mesire Alanı’nda ağırlamaya devam ediyor.



Eski Kayseri kültürünün yeni nesillere aktarılması amacıyla dizayn edilen Kayseri Evi, tarihi yaşam biçimini tüm detaylarıyla günümüze taşıyor.



Geçmişten bugüne birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kayseri'nin kültürel birikimini yansıtan mekanda, geleneksel ev hayatı, odaların özgün şekilde tefriş edilmesi, maket figürler, döneme ait unsurlarla ziyaretçilere sunuluyor.



Oturma adabı, aile yaşamı ve yemek kültürü gibi toplumsal değerler burada canlandırılarak kültürel hafıza canlı tutuluyor.

