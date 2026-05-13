        Kayseri Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi'nde TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı açıldı

        Kayseri'de, Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin hazırladığı TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı açıldı.

        Giriş: 13.05.2026 - 11:17 Güncelleme:
        Kayseri Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi'nde TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı açıldı

        Farklı tematik alanlarda hazırlanan toplam 20 projenin yer aldığı fuarın açılışına, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Öğrencilerin araştırma, üretim ve problem çözme becerilerini yansıtan projeler hakkında protokol üyeleri bilgi aldı.

        Fuar kapsamında danışmanlığını Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi Felsefe Öğretmeni Mustafa Hithit'in yaptığı ve 57. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türk Dili ve Edebiyatı alanında Türkiye üçüncülüğü elde eden SEYGEP Projesi de (Sürdürülebilir Eğitim İçin Yapay Zeka Destekli Güvenli Edebiyat Platformu) protokol üyelerine tanıtıldı.

        Hatice Aydoğdu ve Nusret Fatih Oğuz tarafından geliştirilen proje, Türk Dili ve Edebiyatı eğitiminde okuma takibi, öğrenci motivasyonu, öğretmen iş yükü ve içerik güvenliği gibi alanlara çözüm üretmeyi amaçlayan yapay zeka destekli dijital bir eğitim platformu olmasının yanı sıra, "Her Kitap Bir Fidan, Her Okur Bir Orman" mottosuyla dijital fidanların büyütülerek gerçek ormanlara dönüştürülmesini hedefleyen sürdürülebilirlik temelli yapısıyla da dikkati çekiyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

