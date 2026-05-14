        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri İmam Hatip Okulları Spor Oyunları'nın kapanış töreni yapıldı

        6. Geleneksel Kayseri İmam Hatip Okulları Spor Oyunları'nın kapanış töreni düzenlendi.

        Giriş: 14.05.2026 - 12:18 Güncelleme:
        Valilik, İlim Yayma Cemiyeti ve Hikmet Spor tarafından organize edilen Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki törende konuşan Vali Gökmen Çiçek, gençlerin milletin geleceği olduğunu söyledi.

        Dünyada yaşanan zulümlere dikkati çeken Çiçek, "Gözümüzün önünde soykırımlar, katliamlar yapılıyor. Bütün dünyada akan gözyaşının bitmesinin tek çaresi Türk milleti ve sizlersiniz, bunun için hazır olmalıyız." dedi.

        Gençlere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise gençlerle gurur duyduklarını, onlara layık olmak için şehri her alanda geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

        Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanına kavuştuğunu ifade eden Büyükkılıç, "Aynı şekilde Türk cumhuriyetlerimizin kültür başkenti olarak Kayseri'mizi 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan ettirdik. Kültürün, ilimin, turizmin, sporun, gastronominin merkezi olan bu şehri geleceğe taşımak için el ele hep beraber koşacağız." diye konuştu.

        İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Hikmet Spor Kulübü Başkanı Yusuf Duman da spor oyunlarına 51 okuldan 3 bin öğrencinin katıldığını kaydetti.

        Sadece bir spor müsabakası düzenlemediklerini, organizasyonda birliği, beraberliği amaçladıklarını ifade eden Duman, etkinliğe katkı sunanlara teşekkür etti.

        İmam Hatip Okulları Spor Oyunları kapanış ve ödül töreni voleybol final maçının ardından sona erdi.

        Vali Çiçek ile Büyükkılıç, dereceye giren sporculara kupa ve ödüllerini takdim etti.


















        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Zirvede 104 hafta!
        85 yılın en düşük seviyesinde
        Camide kalp krizi geçirdi, imam hayatını kurtardı!
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Cannes'da boy gösterdiler
        Selma 2 çocuk annesiydi... 58 bıçak darbesi 'Canavarca his oluşturmaz'
        Büyük Londra Sisi
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Kar maskeleriyle yağma cinayetinde iddianame!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        Lemina'ya yeni sözleşme!
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Kayseri'den kısa kısa
        Şehirlerarası otobüs terminalinde 'fiyat' denetimi
        Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bayram öncesi "bilet fiyatı" den...
        Talas'ta Uluslararası Türkoloji Zirvesi
        Trafik kazalı sosyal dolandırıcılık Avukat Zeynep Karakuş: "Bilinçli alınma...
        Başkan Bağlamış: "Üreten çiftçimizin desteklenmesi, ülkemizin geleceğine ya...
