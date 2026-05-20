Kayseri Şehir Hastanesi çevresine yeşil alan ve çevre düzenlemesi yapılıyor
Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Şehir Hastanesi çevresinde vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak dört ayrı bölgede yeni yeşil alan ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla, kent estetiğinin güçlendirilmesi ve vatandaşlara nitelikli nefes alanları sunulması hedefleniyor.
Proje, parklar, Serpil-Mehmet İştahlı Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi, İsmet Özkan Cami çevresi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi arkası ile otopark alanlarını kapsayacak şekilde planlandı.
Yeni yaşam alanlarında, çocuk oyun grupları, 29 kamelya, 3 spor ve fitness alanıyla basketbol sahası gibi sosyal donatılar da yer alıyor.
