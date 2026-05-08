Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy'dan Anneler Günü mesajı

        Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy'dan Anneler Günü mesajı

        Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 14:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy'dan Anneler Günü mesajı

        Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Gülsoy, mesajında, anneliğin medeniyetin ve insani değerlerin temel taşı olduğunu belirtti.

        Annelik duygusunun temiz ve karşılıksız bir duygu olduğuna değinen Gülsoy, şunları kaydetti:

        "İnsanlığın varoluşundan bu yana, tüm yüce değerlerin merkezinde annelerimiz vardır. Bizim için anne, sadece bizi büyüten kişi değil, aynı zamanda hayata hazırlayan ilk öğretmen, sığındığımız ilk mektep ve en büyük direnç kaynağımızdır. En zor anlarımızda varlıklarından güç aldığımız annelerimizin rızasını kazanmak, cennete giden yolun anahtarıdır. Annelerimiz bugün sanayiden ticarete, eğitimden sağlığa kadar her sektörde alın teri dökmekte hem ailesinin hem de ülkesinin ekonomisine büyük katkılar sunmaktadır. Kadın girişimcilerimizin ve çalışan annelerimizin başarısı, Türkiye'nin ikinci yüzyılındaki hedeflerine ulaşmasında en büyük teminattır. Bizleri koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen annelerimize selam ve sevgilerimi iletiyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Küba'dan ABD'ye: Son derece tehlikeli bir yol
        Küba'dan ABD'ye: Son derece tehlikeli bir yol
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Prof. Dr. Azap'tan Hantavirüs açıklaması: Pandemi riski söz konusu değil
        Prof. Dr. Azap'tan Hantavirüs açıklaması: Pandemi riski söz konusu değil
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Otobüs durağında tacizciyi kayda aldı!
        Otobüs durağında tacizciyi kayda aldı!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        Yok olarak var olmayı seçti
        Yok olarak var olmayı seçti
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!

        Benzer Haberler

        "TOFA Gelişim Zirvesi" Kayseri'de başladı
        "TOFA Gelişim Zirvesi" Kayseri'de başladı
        Erciyes'te sezon rekoru da kırıldı Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer...
        Erciyes'te sezon rekoru da kırıldı Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer...
        Kayseri'de 1. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi düzenlendi
        Kayseri'de 1. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi düzenlendi
        Mazbatayı alan Odakır: "Hizmetlerimizle konuşulmaya devam edeceğiz"
        Mazbatayı alan Odakır: "Hizmetlerimizle konuşulmaya devam edeceğiz"
        Kayserililerin uzay merakı Hıdırellez Gök Gözlemevi'nde 16 bin kişi gökyüzü...
        Kayserililerin uzay merakı Hıdırellez Gök Gözlemevi'nde 16 bin kişi gökyüzü...
        HAGİAD Başkanı Erkan: "Bir toplumun gücü, annenin dokunduğu ailede başlar"
        HAGİAD Başkanı Erkan: "Bir toplumun gücü, annenin dokunduğu ailede başlar"