        Kayseri Valiliğinde bayramlaşma programı düzenlendi

        Kayseri Valiliğinde bayramlaşma programı düzenlendi

        Kayseri Valiliğinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Giriş: 22.05.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Kayseri Valiliğinde bayramlaşma programı düzenlendi

        Kayseri Valiliğinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Valilik bahçesindeki programa, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Dursun Ataş, Murat Cahid Cıngı, Şaban Çopuroğlu, Bayar Özsoy, Kayseri 1. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mesut Koçak, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, askeri erkan, adli ve idari yargı temsilcileri, mülki idare amirleri, ilçe belediye başkanları, il müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


        Programda konuşan Vali Çiçek, bir bayrama daha sağlıkla erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, 9 günlük tatil dolayısıyla yola çıkacaklar için bayramlaşma programını öne aldıklarını söyledi.

        Bayram ziyaretleri için yola çıkacaklara uyarılarda bulunan Çiçek, "Bayramlar tatil değildir. Bayramlar sılayırahim yaptığımız, akrabalarımızla kucaklaştığımız, bizi biz yapan değerlerin başında geliyor. Bizim en büyük endişemiz trafik kazaları. Emniyet ve jandarma teşkilatı olarak bütün yollarda önlemlerimizi aldık. Ne olur trafik kurallarına uyalım. Özellikle hıza dikkat edelim. Ölümlü trafik kazalarının büyük çoğunluğu sürücü hatasından kaynaklanıyor." diye konuştu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise belediye olarak kurban kesim yerlerinde vatandaşların ibadetlerini yerine getirmeleri için gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirtti.

        Kurbanların belediyelerin belirlediği yerlerde kesilmesini isteyen Büyükkılıç, "Atıkları verilen poşetlere atınız, hastalıklarla karşı karşıya gelmeyelim. Veterinerlerimiz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tabii üzerine düşeni yapıyor, gereken önlemleri alıyor ama gözümüzden kaçanlar olabilir. Hem kendi sağlığımızı hem toplumumuzun sağlığını koruyalım." dedi.


        Esnaflara da çeşitli uyarılarda bulunan Büyükkılıç, "Elbette malınızı satın, elbette helalinden kazanın ama ne olur yapılmaması gereken uygulamalar, fahiş fiyatlar... Kanaatsiz bir anlayış içinde nasıl olsa bayram diyerek fırsatçılık anlayışıyla yol almayalım." ifadesini kullandı.


        Büyükkılıç, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, huzurlu ve sağlıklı bir bayram diledi.

        Konuşmaların ardından bayramlaşma programı yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

