        Kayseri ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Kayseri ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Niğde'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Giriş: 19.05.2026 - 13:29
        Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Atatürk Spor Kompleksi'nde devam eden kutlamalarda, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve 19 Mayıs şiiri okundu.

        Vali Gökmen Çiçek'e, Erciyes Dağı tırmanışında açılan Türk bayrağı takdim edildi.

        Jimnastik ve kartal dansı gösterileri yapılan programın sonunda Vali Çiçek ve protokol, stantları gezdi.

        - Sivas

        Sivas'taki kutlamalar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ve beraberindekilerin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

        Ertem daha sonra sporcu ve gönüllü gençler ile Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun'u makamında ziyaret etti.

        Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda devam eden kutlamalarda, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

        Programa, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Vekili Albay Mustafa Doğan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        - Nevşehir

        Nevşehir Gazi Stadı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Öğrencilerden oluşan tekvando ve okçuluk takımı hünerlerini sergiledi.

        100 metrelik parkurdaki Bayrak Koşusu'nun ardından halk oyunları ve ritim ekibinin gösterileri izlendi.

        Programın sonunda ise başarılı sporculara hediye verildi.

        - Kırşehir

        Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Katılımcılar, buradan bando ekibi ve kortej yürüyüşüyle Ahi Stadyumu'na geldi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı, burada düzenlenen törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Konuşmanın ardından öğrenciler "Kırşehir" ve "7 Bölge 7 Yöre" halk oyunları ile sportif gösteriler sundu.

        Törende, Cacabey Gençlik Merkezi gençlerinin hazırladığı Cacabey Roketi'nin prototipi de ateşlendi.

        Program sonunda, Vali Murat Sefa Demiryürek ve protokol üyeleri, öğrencilerin stantlarını gezdi.

        - Yozgat

        Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törende, Gençlik ve Spor il Müdürü Şahin Hopur konuşma yaptı.

        Öğrencilerin halk oyunları, sportif gösteriler ve güreş müsabakalarının yapıldığı törende, Türk dünyasının tanınmış sanatçılarından Arslanbek Sultanbekov da sahne aldı.

        Programa, Vali Mehmet Ali Özkan, İl protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        - Kırıkkale

        Kırıkkale'de, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Yeni Merkez Kapalı Spor Salonu'nda devam eden törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Öğrencilerin şiirler okuduğu, spor, halk oyunları ve çeşitli gösterilerinin yer aldığı tören, fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

        Programa, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        - Niğde

        Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Ardından Merkez Spor Salonu'nda devam eden programda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul konuşma yaptı.

        Tören, farklı illerden gelen dans toplulukları ve öğrencilerin sunduğu çeşitli gösterilerin ardından sona erdi.

        Programa, Vali Nedim Akmeşe, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

