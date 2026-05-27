        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri ve çevre illerde "acemi kasaplar" hastanelik oldu

        Kayseri ve çevre illerde "acemi kasaplar" hastanelik oldu

        Kayseri, Sivas, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir'de kurban keserken yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu.

        Giriş: 27.05.2026 - 11:52 Güncelleme:
        Kayseri'de bayram namazının ardından bazı vatandaşlar kurbanlarını kesmeye çalışırken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.

        Yaralılar sabahın erken saatlerinden itibaren Kayseri Devlet Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne geldi.

        Kendi imkanlarıyla ya da ambulanslarla hastanelere gelen yaralıların çoğu tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        - Sivas

        Sivas'ta bıçak kesiği ya da hayvan darbeleriyle yaralananlar, Sivas Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinin acil servisine başvurdu.

        Hastanelere şu ana kadar başvuran 40 yaralıdan çoğu ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        - Nevşehir

        Nevşehir'de kurban kesiminde yaralanan vatandaşlar, kentteki hastanelere başvurdu.

        Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        - Niğde

        Niğde'de bayram namazının ardından bazı vatandaşlar kurbanlarını kesmeye çalışırken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        - Kırşehir

        Kırşehir’de bayram namazının ardından bazı vatandaşlar kurbanlarını kesmeye çalışırken yaralandı.

        Hastanelere şu ana kadar başvuran 46 yaralıdan çoğu ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

