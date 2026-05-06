Kayseri ve çevre illerde Hıdırellez etkinliği düzenlendi

Kayseri, Sivas ve Nevşehir'de, baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 1. Alaeddin Keykubad Salonu'nda düzenlenen programda, halk oyunu gösterileri sunuldu, halat çekme, yumurta taşıma ve yoğurt yeme yarışları düzenlendi.



Program sonunda vatandaşlara aşure ve lokma tatlısı ikram edildi.



Etkinliğe, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



- Sivas



Sivas'ta Hıdırellez, çeşitli etkinliklerle kutlandı.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Paşabahçe Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Vali Yılmaz Şimşek, konuşmasında, baharın gelişinin ve doğanın yeniden uyanışının habercisi Hıdırellez'i kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.



Halayların çekildiği, yabancı öğrencilerin dansları ile renk kattığı etkinlikte, kaşıkla yumurta taşıma ve yumurta tokuşturma yarışmaları düzenlendi.



Programda, protokol üyeleri de yumurta tokuşturdu.



Sağanak altında gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren çocuklara çeşitli hediyeler verildi.



- Nevşehir



Nevşehir'in Avanos ilçesinde Hıdırellez etkinliği düzenlendi.



Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi önünde düzenlenen program, kortej yürüyüşüyle başladı.



NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve katılımcılar, yakılan ateşin üzerinden atladı.



Çeşitli etkinlikler düzenlenen programda, tahta ve kumaştan yapılan deve kostümü ilgi gördü.



Programda müze bahçesine fidan dikildi.

