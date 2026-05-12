Kayseri'de 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kayseri'de, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile özel harekat polislerinin katılımıyla çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. (51) yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.