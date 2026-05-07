Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de 2026'nın ilk 4 ayında ölümlü trafik kazaları yüzde 60 azaldı

        Kayseri'de 2026'nın ilk 4 ayında ölümlü trafik kazaları yüzde 60 azaldı

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte bu yılın ilk 4 ayında ölümlü trafik kazalarında yüzde 60'lık düşüş yaşandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 14:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 2026'nın ilk 4 ayında ölümlü trafik kazaları yüzde 60 azaldı

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte bu yılın ilk 4 ayında ölümlü trafik kazalarında yüzde 60'lık düşüş yaşandığını söyledi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" dolayısıyla düzenlenen programda, polis ve jandarma ekipleri ile bazı kurumlar sergi açtı.

        Simülasyon aracı ile trafik kuralları ve emniyet kemerinin önemi anlatılan programda, trafik levhaları hakkında bilgi verildi, polis ve jandarma araçları tanıtıldı.

        Vali Çiçek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, haftanın kentte coşkuyla kutlandığını dile getirdi.

        Trafik kazaları hakkında bilgi veren Çiçek, şunları kaydetti:

        "Kayseri'ye güzel bir haber verebilirim. Ölümlü trafik kazalarında yılın ilk 4 ayında yüzde 60'lık bir düşüş yakaladığımızı büyük bir mutlulukla söyleyebilirim. Geçen yılın mayıs ayına kadar olan süreci kıyasladığımızda ölümlü trafik kazalarında yüzde 60'lık düşüş olduğunu gösteriyor. Hem kazanın olduğu yerdeki ölümlerde hem kazadan sonraki hastane ölümlerinde yüzde 60'lık bir düşüş olduğunu büyük bir memnuniyetle görüyoruz. Bunda hızların kontrolü, yeni yolların açılması tabii ki önemli. Ancak yaralamalı trafik kazalarında ise maalesef yüzde 7'lik bir yükselişimiz var. Nasıl ölümlü trafik kazalarında çok büyük bir düşüş yakaladıysak, yaralamalı trafik kazalarında da düşüş yakalamak zorundayız. Çünkü her bir kaza yaralamalı da olsa bizim için çok büyük bir acı oluyor. Bunun için hem emniyetimiz hem Büyükşehir Belediyemiz büyük bir çaba sarf etmektedir."

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da ölümlü trafik kazalarındaki düşüşün önemli olduğunu belirtti.

        Vatandaşların da sorumluluk anlayışıyla dikkat ettiklerini dile getiren Büyükkılıç, "Cezalarımızın caydırıcı olması, vatandaşlarımızın trafik bağlamında bilinçlendirilmesi, çocuk yaş grubunda bu sürecin başlaması önemli. Ulaşım ağını daha sağlıklı bir şekilde hayata geçiren yaklaşım sergilememiz, yine trafik ve ulaşımla ilgili Akıllı Şehir Projesi bağlamındaki merkezimizin, emniyetin trafik birimiyle işbirliği halinde hayata geçiliyor olması, bunların hepsi kazanım sağlıyor." ifadesini kullandı.

        Programa, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Rifat Genç ve protokol üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Bariyerlere çarpan karavan parçalara ayrıldı!
        Bariyerlere çarpan karavan parçalara ayrıldı!
        Demokratlar Senato'yu kazanmak için umutlu
        Demokratlar Senato'yu kazanmak için umutlu
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        İkinci konser tarihi açıklandı
        İkinci konser tarihi açıklandı
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 1,5 milyar lira maliyetli kavşak hem trafiği rahatlatacak hem de...
        Kayseri'de 1,5 milyar lira maliyetli kavşak hem trafiği rahatlatacak hem de...
        Başkan Bağlamış'tan Develi'ye ziyaret
        Başkan Bağlamış'tan Develi'ye ziyaret
        Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nin yüzde 17'si tamamlandı...
        Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nin yüzde 17'si tamamlandı...
        Yamula Barajı'nın tahliye kapağı 16 yıl sonra açıldı
        Yamula Barajı'nın tahliye kapağı 16 yıl sonra açıldı
        Talas Çiçek Şenliği'nde Grup Şantiye'den unutulmaz gece
        Talas Çiçek Şenliği'nde Grup Şantiye'den unutulmaz gece
        ERÜ'de 'ERÜSMUS 2026 Kültürler Buluşması' düzenlendi
        ERÜ'de 'ERÜSMUS 2026 Kültürler Buluşması' düzenlendi