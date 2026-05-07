Kayseri'de 2026'nın ilk 4 ayında ölümlü trafik kazaları yüzde 60 azaldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte bu yılın ilk 4 ayında ölümlü trafik kazalarında yüzde 60'lık düşüş yaşandığını söyledi.



Cumhuriyet Meydanı'nda "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" dolayısıyla düzenlenen programda, polis ve jandarma ekipleri ile bazı kurumlar sergi açtı.



Simülasyon aracı ile trafik kuralları ve emniyet kemerinin önemi anlatılan programda, trafik levhaları hakkında bilgi verildi, polis ve jandarma araçları tanıtıldı.



Vali Çiçek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, haftanın kentte coşkuyla kutlandığını dile getirdi.



Trafik kazaları hakkında bilgi veren Çiçek, şunları kaydetti:



"Kayseri'ye güzel bir haber verebilirim. Ölümlü trafik kazalarında yılın ilk 4 ayında yüzde 60'lık bir düşüş yakaladığımızı büyük bir mutlulukla söyleyebilirim. Geçen yılın mayıs ayına kadar olan süreci kıyasladığımızda ölümlü trafik kazalarında yüzde 60'lık düşüş olduğunu gösteriyor. Hem kazanın olduğu yerdeki ölümlerde hem kazadan sonraki hastane ölümlerinde yüzde 60'lık bir düşüş olduğunu büyük bir memnuniyetle görüyoruz. Bunda hızların kontrolü, yeni yolların açılması tabii ki önemli. Ancak yaralamalı trafik kazalarında ise maalesef yüzde 7'lik bir yükselişimiz var. Nasıl ölümlü trafik kazalarında çok büyük bir düşüş yakaladıysak, yaralamalı trafik kazalarında da düşüş yakalamak zorundayız. Çünkü her bir kaza yaralamalı da olsa bizim için çok büyük bir acı oluyor. Bunun için hem emniyetimiz hem Büyükşehir Belediyemiz büyük bir çaba sarf etmektedir."



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da ölümlü trafik kazalarındaki düşüşün önemli olduğunu belirtti.



Vatandaşların da sorumluluk anlayışıyla dikkat ettiklerini dile getiren Büyükkılıç, "Cezalarımızın caydırıcı olması, vatandaşlarımızın trafik bağlamında bilinçlendirilmesi, çocuk yaş grubunda bu sürecin başlaması önemli. Ulaşım ağını daha sağlıklı bir şekilde hayata geçiren yaklaşım sergilememiz, yine trafik ve ulaşımla ilgili Akıllı Şehir Projesi bağlamındaki merkezimizin, emniyetin trafik birimiyle işbirliği halinde hayata geçiliyor olması, bunların hepsi kazanım sağlıyor." ifadesini kullandı.



Programa, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Rifat Genç ve protokol üyeleri katıldı.

