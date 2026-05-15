Kayseri'de 24 ton sahte gübre ele geçirildi

Kayseri'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 24 ton sahte gübre ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde M.Y'nin kullandığı tırı durdurdu. Tırda yapılan aramada piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu değerlendirilen 24 ton sahte gübre ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

