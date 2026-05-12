        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de 26 sanığın yargılandığı organize suç örgütü davasına devam edildi

        Kayseri'de organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi oldukları iddia edilen 2'si tutuklu 26 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 14:13 Güncelleme:
        8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, sanık ve müşteki sayısının fazlalığı nedeniyle Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Duruşmada, tutuklu sanıklar B.Ş. ve F.İ, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Sanık B.Ş. savunmasında, olayların gerçekleştiği İncesu ilçesine 2017 yılında taşındığını ve müşteki M.K'yi yaralamadığını öne sürdü.

        Örgüt liderliği suçlamasını kabul etmeyen B.Ş, "80 metrekare evde oturan örgüt lideri mi olur? Evimde yapılan aramalarda ne silah ne de para bulundu. Müştekileri tanımam, tahliye olduktan sonra bu operasyona dahil edildim." dedi.

        Tutuklu sanıkların avukatları da müvekkillerinin 26 aydır tutuklu olduğunu ve dosyada organize suç örgütü liderliğine yönelik hiçbir somut delil bulunmadığını ileri sürerek tahliyelerini istedi.

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12 Mart 2024'te 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, gözaltına alınan 26 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "silahla tehdit" ve "yağma" suçlarından dava açmıştı.

        Tutuklu sanıklardan 7'si önceki celselerde tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump'tan Çin çıkarması
