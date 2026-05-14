Kayseri'de 27 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Giriş: 14.05.2026 - 17:02
Kayseri'de hakkında 27 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında "silahlı yağma" suçundan 27 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. (51), düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
