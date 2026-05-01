Kayseri'de 32 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan hakkında 32 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Giriş: 01.05.2026 - 12:45
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 32 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası bulunan Ö.T'yi (36) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
