Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de 4. yüzyılda yapılan hastane binasının bulunduğu bölge sit alanı ilan edildi

        Kayseri'de 4. yüzyılda yapılan hastane binasının bulunduğu bölge sit alanı ilan edildi

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de, 4. yüzyılda inşa edilen hastane binasının bulunduğu alan, 3. derece sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 11:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 4. yüzyılda yapılan hastane binasının bulunduğu bölge sit alanı ilan edildi

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de, 4. yüzyılda inşa edilen hastane binasının bulunduğu alan, 3. derece sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı.

        Battalgazi Mahallesi'nde yer alan ve günümüze kalıntıları ulaşan hastanenin bulunduğu alanın, temizleme çalışmalarının ardından turizme kazandırılması hedefleniyor.

        Kapadokya-Kültepe-Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı ve araştırmacı yazar Halit Erkiletlioğlu, AA muhabirine, külliye şeklindeki yapının 368-375 yılları arasında inşa edildiğini söyledi.

        Yapının inşa tarihinin Hristiyanlığın Anadolu'da hızla yayılmaya başladığı döneme denk geldiğini belirten Erkiletlioğlu, Kayseri'de yaşayan Aziz Basil'in de o dönem dinin yayılmasında önemli rol oynadığına dikkati çekti.

        Basil'in şimdiki Battalgazi Mahallesi olarak bilinen alana aşevi, yurt, kilise ve hastane yaptırdığının bilindiğini anlatan Erkiletlioğlu, 4. yüzyılda inşa edilen hastanenin ise o güne kadar hizmet veren sağlık komplekslerinden farklı olduğunu dile getirdi.

        Diğer hastanelerin askerleri tedavi amacıyla kurulduğunu, kırık, çıkık ve ok yaralanmalarıyla ilgilendiğini ifade eden Erkiletlioğlu, "Buraya yapılan hastane ise profesyonel hekimler sayesinde ve onlara yardım eden rahibelerle yataklı tedavi kurumu olarak hizmet veriyor. Hastanenin en önemli özelliği, kadın, erkek, köle, asil demeden kim ihtiyaç sahibiyse ücret almadan yataklı tedavi hizmeti vermesi. Hastanenin günümüze ulaşan gravürleri var. Gravürlerde 3-4 katlı büyük bir yapı olduğundan bahsediliyor." dedi.

        Erkiletlioğlu, hastanenin ABD'li arkeolog John Henry Haynes'in yazdığı bir makalede "dünyanın ilk hastanesi" olarak ele alındığı bilgisini verdi.

        - "Burada hastanelerin başlangıcı var"

        Kurumların da desteğiyle hastane kalıntısının bulunduğu bölgenin Tabiat Varlıkları ve Koruma Kurulunca 3. derece sit alanı ilan edilmesinin Kayseri için önemli olduğunu vurgulayan Erkiletlioğlu, "Alanda hem binalar hem gecekondular var. Burası Batı ve Hristiyanlık için bir zenginlik. Hastaneler şehri, sağlık şehri Kayseri için bir zenginlik. Uzun bir çalışma gerekiyor. Burayı öne çıkaracak temizleme çalışması yapılması gerekiyor. Batılı turistler burayı ziyaret ettiğinde kendi kültürlerini görmek istiyor. Burada Hristiyanlığın başlangıcı var, hastanelerin başlangıcı var, çok önemli." diye konuştu.

        Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy ise bölgenin Kayseri'nin kurulduğu yer olduğunu, bu nedenle şehrin darphanesini, tapınağını, kışlasını, hipodromunu, hastanesini burada aramak gerektiğini söyledi.

        Yerel yönetimlerin de desteğiyle kültürel varlıklara hassasiyetin gün geçtikçe arttığını belirten Özsoy, "Bulunduğumuz bölgede muhtemelen önümüzdeki zaman diliminde bunun gibi değişik yapılar, buluntular, yerleşimler karşımıza çıkacak. Kültür varlığı olarak çok zengin bir altyapıya sahip olduğumuzun her geçen gün belgelenmesi çok önemli. Tarihin literatür bilgisine göre burada ilk hastanenin olması, yataklı ve ücretsiz olması şimdiki hastane vasıflarının hepsini karşılaması son derece önemli." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        İddia: Otobüs şoförü uyudu... Kapı koptu muavin uçtu!
        İddia: Otobüs şoförü uyudu... Kapı koptu muavin uçtu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kaleye sürpriz iddia!
        Kaleye sürpriz iddia!
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Cannes'da bebek müjdesi
        Cannes'da bebek müjdesi
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de bin 500 kişilik toplu iş görüşmesi yapılacak
        Kayseri'de bin 500 kişilik toplu iş görüşmesi yapılacak
        Kayserispor-Konyaspor maç bilet fiyatları belli oldu
        Kayserispor-Konyaspor maç bilet fiyatları belli oldu
        Kayserispor son iç saha maçına çıkıyor
        Kayserispor son iç saha maçına çıkıyor
        Kayserili cimnastikçiler Türkiye üçüncüsü oldu
        Kayserili cimnastikçiler Türkiye üçüncüsü oldu
        Kabakcı, Türkiye'de tek olan antrenman salonunu inceledi
        Kabakcı, Türkiye'de tek olan antrenman salonunu inceledi
        Kayserispor-Konyaspor maçına kadın hakem Pazar günü Melek Dakan düdük çalac...
        Kayserispor-Konyaspor maçına kadın hakem Pazar günü Melek Dakan düdük çalac...