Kayseri'de 4. yüzyılda yapılan hastane binasının bulunduğu bölge sit alanı ilan edildi

ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de, 4. yüzyılda inşa edilen hastane binasının bulunduğu alan, 3. derece sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı.



Battalgazi Mahallesi'nde yer alan ve günümüze kalıntıları ulaşan hastanenin bulunduğu alanın, temizleme çalışmalarının ardından turizme kazandırılması hedefleniyor.



Kapadokya-Kültepe-Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı ve araştırmacı yazar Halit Erkiletlioğlu, AA muhabirine, külliye şeklindeki yapının 368-375 yılları arasında inşa edildiğini söyledi.



Yapının inşa tarihinin Hristiyanlığın Anadolu'da hızla yayılmaya başladığı döneme denk geldiğini belirten Erkiletlioğlu, Kayseri'de yaşayan Aziz Basil'in de o dönem dinin yayılmasında önemli rol oynadığına dikkati çekti.



Basil'in şimdiki Battalgazi Mahallesi olarak bilinen alana aşevi, yurt, kilise ve hastane yaptırdığının bilindiğini anlatan Erkiletlioğlu, 4. yüzyılda inşa edilen hastanenin ise o güne kadar hizmet veren sağlık komplekslerinden farklı olduğunu dile getirdi.



Diğer hastanelerin askerleri tedavi amacıyla kurulduğunu, kırık, çıkık ve ok yaralanmalarıyla ilgilendiğini ifade eden Erkiletlioğlu, "Buraya yapılan hastane ise profesyonel hekimler sayesinde ve onlara yardım eden rahibelerle yataklı tedavi kurumu olarak hizmet veriyor. Hastanenin en önemli özelliği, kadın, erkek, köle, asil demeden kim ihtiyaç sahibiyse ücret almadan yataklı tedavi hizmeti vermesi. Hastanenin günümüze ulaşan gravürleri var. Gravürlerde 3-4 katlı büyük bir yapı olduğundan bahsediliyor." dedi.



Erkiletlioğlu, hastanenin ABD'li arkeolog John Henry Haynes'in yazdığı bir makalede "dünyanın ilk hastanesi" olarak ele alındığı bilgisini verdi.



- "Burada hastanelerin başlangıcı var"



Kurumların da desteğiyle hastane kalıntısının bulunduğu bölgenin Tabiat Varlıkları ve Koruma Kurulunca 3. derece sit alanı ilan edilmesinin Kayseri için önemli olduğunu vurgulayan Erkiletlioğlu, "Alanda hem binalar hem gecekondular var. Burası Batı ve Hristiyanlık için bir zenginlik. Hastaneler şehri, sağlık şehri Kayseri için bir zenginlik. Uzun bir çalışma gerekiyor. Burayı öne çıkaracak temizleme çalışması yapılması gerekiyor. Batılı turistler burayı ziyaret ettiğinde kendi kültürlerini görmek istiyor. Burada Hristiyanlığın başlangıcı var, hastanelerin başlangıcı var, çok önemli." diye konuştu.



Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy ise bölgenin Kayseri'nin kurulduğu yer olduğunu, bu nedenle şehrin darphanesini, tapınağını, kışlasını, hipodromunu, hastanesini burada aramak gerektiğini söyledi.



Yerel yönetimlerin de desteğiyle kültürel varlıklara hassasiyetin gün geçtikçe arttığını belirten Özsoy, "Bulunduğumuz bölgede muhtemelen önümüzdeki zaman diliminde bunun gibi değişik yapılar, buluntular, yerleşimler karşımıza çıkacak. Kültür varlığı olarak çok zengin bir altyapıya sahip olduğumuzun her geçen gün belgelenmesi çok önemli. Tarihin literatür bilgisine göre burada ilk hastanenin olması, yataklı ve ücretsiz olması şimdiki hastane vasıflarının hepsini karşılaması son derece önemli." ifadelerini kullandı.

