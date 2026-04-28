        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de 7 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 09:42 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası olanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda örgüt evlerine düzenlenen operasyonlarda, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmenler S.G. ve H.A. ile eski astsubay M.Ç, 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen S.Ü. ve eski üsteğmen H.Y.Y. ile 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. ve eski polis C.A. yakalandı.

        Öte yandan S.G, H.A. ve S.Ü'nün örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandığı tespit edildi.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

