Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de 750 üreticiye 1500 arılı kovan dağıtıldı

        Kayseri'de 750 üreticiye 1500 arılı kovan dağıtıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından "Arılar Çoğalsın, Bereket Katlansın Projesi" kapsamında 750 üreticiye 1500 arılı kovan verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 13:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 750 üreticiye 1500 arılı kovan dağıtıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından "Arılar Çoğalsın, Bereket Katlansın Projesi" kapsamında 750 üreticiye 1500 arılı kovan verildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tarım ve hayvancılık destekleriyle 10 milyon lira bütçeli proje çerçevesinde Kadir Has Kongre Merkezi Otoparkı'nda düzenlenen arılı kovan dağıtım programına katıldı.

        Programda, 750 hak sahibi üreticiye, kişi başı 2 olmak üzere toplam 1500 arılı kovan teslim edildi.

        Büyükkılıç, üretenin yanında yer almaya, bütçelerine katkıda bulunmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 30 büyükşehir içinde tarım ve hayvancılığa en büyük desteği sağlayan belediye olduğunu belirten Büyükkılıç, "Arılar dağıtılsın, ballar üretilsin, doğa zenginleşsin diyoruz ve vatandaşlarımıza arı dağıtmaya devam ediyoruz. Kırsalımızın fedakar ekibi, genel sekreterimiz, daire başkanımız, ilgili birimimizin müdürleri, mesai arkadaşlarımız fedakarca bu çalışmaları yapıyor. Çok şükür bir memnuniyet ve gayret var. Üretene, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Kayseri'nin arıcılık için de uygun bir doğaya sahip olduğuna işaret eden Büyükkılıç, projeyi 16 ilçede hayata geçirdiklerini, son 7 yılda tarım ve hayvancılığa 1 milyar 200 milyon liranın üzerinde destek verdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Haberleşme giderimiz 27.556 TL oldu
        Haberleşme giderimiz 27.556 TL oldu
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        Çingene Kızı'na benziyor! Kaçak kazıda bulundu
        Çingene Kızı'na benziyor! Kaçak kazıda bulundu
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        İki atom bombasından sağ kurtulan adamın hikâyesi
        İki atom bombasından sağ kurtulan adamın hikâyesi
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Ekspertize düzenleme geliyor
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı

        Benzer Haberler

        Başkan Palancıoğlu, Selçuklu Mahallesi'ndeki sosyal tesis çalışmalarını inc...
        Başkan Palancıoğlu, Selçuklu Mahallesi'ndeki sosyal tesis çalışmalarını inc...
        Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derneğinden Büyükkılıç'a ziyaret
        Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derneğinden Büyükkılıç'a ziyaret
        Hacılar'da yaz mesaisi başladı: Meclis 5 maddeyi karara bağladı
        Hacılar'da yaz mesaisi başladı: Meclis 5 maddeyi karara bağladı
        Başkan Çolakbayrakdar, "12 ay kesintisiz çevreci uygulamalarla geleceği kor...
        Başkan Çolakbayrakdar, "12 ay kesintisiz çevreci uygulamalarla geleceği kor...
        Talas'ta Mayıs Ayı Meclis Toplantısı
        Talas'ta Mayıs Ayı Meclis Toplantısı
        Selçuklu Mahallesi'nin çok amaçlı sosyal tesisi hızla yükseliyor
        Selçuklu Mahallesi'nin çok amaçlı sosyal tesisi hızla yükseliyor