Kayseri'de akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Talatpaşa Mahallesi 609. Sokak'ta akraba iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Y.A. bıçakla, babası M.A. ile akrabaları M.A. da darp sonucu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kavgaya karıştığı öğrenilen M.Ö. de ekipler tarafından gözaltına alındı.
