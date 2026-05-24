Kayseri'de antikacılar Melikgazi Antika Pazarı'nda buluştu

Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen Melikgazi Antika Pazarı ziyaretçilerini ağırladı.



Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, belediye olarak yapmış oldukları etkinliklerle ilçe sakinlerini sergi, şiir dinletisi, tiyatro, söyleşi, konser ve sinemayla buluşturduklarını ifade etti.



Antika pazarının şehir merkezinde olduğunu belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:



"Bunun yanında her ayın 4'üncü pazar günü düzenlediğimiz antika pazarımız da ilçemize ayrı bir renk katıyor. Geçmişin yaşanmışlıklarını günümüze taşımak amacıyla harika bir kültürel etkinliğe imza attık. Antikacılarımız farklı dönemlere ait değerli eşyaları, ürünleri sergileyerek ziyaretçilere nostaljik bir alışveriş deneyimi sunuyor. Antika pazarımızda antika kültürünü yaşatma fırsatı buluyoruz. Bu güzel organizasyon ile hem antikacılarımız kazanıyor hem de şehrimiz kültürel açıdan güzel bir fırsat yakalamış oluyor."



Hunat Mahallesi Dedeman Parkı'nda düzenlenen pazardaki esnaf ile vatandaşlar da desteklerinden dolayı Palancıoğlu'na teşekkür etti.

