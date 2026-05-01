        Kayseri'de boğazına cisim kaçan motosiklet sürücüsü polislerin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        Kayseri'de trafikte seyir halindeyken boğazına cisim kaçan motosiklet sürücüsü, polislerin Heimlich manevrasıyla hayata tutundu.

        Giriş: 01.05.2026 - 21:07 Güncelleme:
        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’ndaki kavşakta görev yapan polis ekipleri, işaret diliyle boğazına cisim kaçtığını ifade eden motosiklet sürücüsüne müdahale etti.

        Durumu fark eden polis memuru, meslektaşlarından da yardım isteyerek sürücüye Heimlich manevrası uyguladı.

        Yapılan müdahale sonucu sürücünün boğazına kaçan cisim çıkarıldı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

