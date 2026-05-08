Kayseri'de boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kayseri'de boşanma aşamasında olduğu eşi Rabia A'yı bıçakla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık R.A, müştekinin ailesi ile taraf avukatları katıldı.



Pişman olduğunu belirten sanık R.A, olay günü yaşananları anlattı. Müştekinin ailesi, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.



Savcı, önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar etti, sanık R.A'nın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.



Mahkeme heyeti, indirim uygulamayarak sanık R.A'nın "eşe karşı kasten öldürme suçu"ndan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.



- Olay



14 Kasım 2025'te Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak'ta boşanma aşamasındaki Rabia A. ile eşi R.A arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kocası tarafından bıçaklanan Rabia A. olay yerinde hayatını kaybetmişti.







