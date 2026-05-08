Kayseri'de boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

        Kayseri'de boşanma aşamasında olduğu eşi Rabia A'yı bıçakla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 18:58 Güncelleme:
        Kayseri'de boşanma aşamasında olduğu eşi Rabia A'yı bıçakla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık R.A, müştekinin ailesi ile taraf avukatları katıldı.

        Pişman olduğunu belirten sanık R.A, olay günü yaşananları anlattı. Müştekinin ailesi, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        Savcı, önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar etti, sanık R.A'nın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, indirim uygulamayarak sanık R.A'nın "eşe karşı kasten öldürme suçu"ndan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

        - Olay

        14 Kasım 2025'te Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak'ta boşanma aşamasındaki Rabia A. ile eşi R.A arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kocası tarafından bıçaklanan Rabia A. olay yerinde hayatını kaybetmişti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

