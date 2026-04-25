Kayseri'de çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.



Battalgazi Mahallesi Çeçenistan Parkı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşen olay sırasında B.E.S. ve G.T. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

