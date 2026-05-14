Kayseri'de ERVA Projesi'nin 69. spor kulübü hizmete girdi

Kayseri Valiliğince yürütülen Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında açılan spor kulübü sayısı 69'a ulaştı.



Vali Gökmen Çiçek'in başlattığı proje çerçevesinde Kayseri Eczacı Odası tarafından yaptırılan spor okulunun açılışı için tören düzenlendi.



Çiçek, törende yaptığı konuşmada, "Her mahallede olacağız" diyerek yola çıktıklarını ve 69. spor okulunu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



ERVA kapsamında açılan spor okullarında 17 bin sporcunun eğitim aldığını belirten Çiçek, şunları kaydetti:



"Çığ gibi büyüyoruz. Artık Türkiye'de bir ERVA gerçeği var. Artık Kayseri'nin gençlerinin madalyalara ambargo koymak için azmi ve hedefi var. Bugün 520 madalyaya ulaştı. Sporcumuzla birlikte tarih yazıyoruz. Bu çocuklar Türk bayrağını diğer bayrakların üzerine çıkaracak çünkü bu çocuklar millet ve bayrak için yaşarlar. Memleketlerini her türlü sevdanın üzerine koyarlar. Biz biliyoruz ki bizim çocuklarımız sadece anne ve babalarının çocukları değil koskoca Türk milletinin çocuklarıdır."



Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da açılışı gerçekleştirilen Kayseri Eczacı Odası ERVA Spor Okulu'nda ilk etapta 150 öğrencinin eğitim alacağını söyledi.



Okulun açıldığı Fatih Mahallesi'nden yoğun talep olduğunu vurgulayan Kabakcı, "Burada boks ve muaythai branşı ağırlıklı olacak. Buradan büyük sporcuların çıkacağını düşünüyoruz. Bu okullarda yetişip uluslararası şampiyonalara giden sporcularımız bayrağımızı göndere çekmeye başladı." dedi.



Kayseri Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Nuri Akın ise Türk gençliğine ve sporuna hizmet etme fırsatı buldukları için mutlu olduklarını ifade etti.



Konuşmaların ardından ERVA okulları öğrencileri tarafından çeşitli branşlarda gösteriler sunuldu.



Gösterilerin ardından okunan duayla kulüp hizmete açıldı.

