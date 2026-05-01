Kayseri'de eşini tabancayla öldüren kişi intihar etti

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde eşini tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.





Alınan bilgiye göre, Dinçer B, Dadaloğlu Mahallesi'ndeki ikametinde, henüz belirlenemeyen nedenle eşi Demet B. ile tartışmaya başladı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, 4 çocuk annesi olduğu öğrenilen eşine tabancayla ateş eden Dinçer B, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.



Silah sesini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

