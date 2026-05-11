        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 16:30 Güncelleme:
        Kayseri'de firari cinayet şüphelisi tutuklandı


        KAYSERİ(AA- Kayseri'de 1 kişinin silahla vurularak öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla aranan firari zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğince, 29 Mart Pazar günü Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bir evde silahla öldürülen E.A'nın cinayet şüphelisini yakalamak için özel ekip oluşturuldu.

        Özel istihbarat metotlarıyla saha çalışmaları yapan ve yaklaşık 575 saatlik kamera kayıtlarını inceleyen ekip, şüpheli A.K'nin (51) Mersin'e kaçtığını tespit etti.

        Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, zanlı saklandığı adreste yakalandı.

        Kayseri'ye getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, "kasten öldürme" olayının şüphelisi A.K'nin kaçmasına yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen ağabeyleri O.K. (56) ve D.K. (61) ile amcasının oğlu O.K. (47) de gözaltına alındı.

        Müstakil evde meydana gelen olayın ardından A.K'nin oğlu D.K. (19) tutuklanmış, hastaneye kaldırılan E.A. ise müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
