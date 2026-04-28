Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski hemşire yakalandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski hemşire Ü.C'nin (34) bir evde gizlendiğini tespit etti. ByLock kullanıcısı da olan hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

