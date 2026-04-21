Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu kapsamda ekipler, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen eski komiser yardımcısı B.A'yı (48) yakaladı. ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

