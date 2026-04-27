Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de, hakkında "hırsızlık" suçundan 13 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik kent genelinde farklı adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 13 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.P'yi (30) saklandığı adreste yakaladı.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
