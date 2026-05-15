        Kayseri'de gölette mahsur kalan 3 genci AFAD ekipleri kurtardı

        Kayseri'de gölette mahsur kalan 3 genci AFAD ekipleri kurtardı

        Kayseri'de Erciyes Dağı'ndaki Tekir Göleti'nde mahsur kalan 3 genç, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 23:32 Güncelleme:
        Kayseri'de Erciyes Dağı'ndaki Tekir Göleti'nde mahsur kalan 3 genç, AFAD ekiplerince kurtarıldı.


        Botla Tekir Göleti'ne açılan A.G. (17), A.P. (17) ve E.K.D. (17), küreklerinden birinin kırılması üzerine burada mahsur kaldı.

        Daha önce su altında kalan konteynerlerden birinin çatısına çıkan gençler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        AFAD ekiplerince botla kurtarılan gençlerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

