Kayseri'de gölette mahsur kalan 3 genci AFAD ekipleri kurtardı

Kayseri'de Erciyes Dağı'ndaki Tekir Göleti'nde mahsur kalan 3 genç, AFAD ekiplerince kurtarıldı.





Botla Tekir Göleti'ne açılan A.G. (17), A.P. (17) ve E.K.D. (17), küreklerinden birinin kırılması üzerine burada mahsur kaldı.



Daha önce su altında kalan konteynerlerden birinin çatısına çıkan gençler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.



AFAD ekiplerince botla kurtarılan gençlerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

