Kayseri'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



E.Ç.M. idaresindeki 38 EM 212 plakalı hafif ticari araç, Yahyalı-Develi kara yolu Mustafa Beyli yol ayrımında, H.H.B'nin kullandığı 38 ZR 091 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, sürücüler ile araçta bulunan Y.K. yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.



Durumu ağır olan Y.K, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

