        Kayseri'de ilçe belediye başkanlarından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

        Kayseri'de Melikgazi, Kocasinan ve Talas Belediye başkanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 15:11 Güncelleme:
        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, mesajında, çocukların bayramını kutlayarak, ilçede onlar için birçok proje hayata geçirdiklerini belirtti.

        Geleceğin teminatı çocuklara güzel bir gelecek bırakmayı önemli görev ve büyük sorumluluklar arasında gördüklerini dile getiren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Bağımsızlığımızın sembolü TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümünü ve dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve mutlulukla kutluyoruz. Bu vesileyle 23 Nisan'ı çocuklarımıza armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını dua ile yad ediyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak, "Bütün gayretimiz, güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. İnşallah hizmetlerimizle yarınlarımız daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise mesajında, 23 Nisan 1920'nin sadece bir tarih değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde millet iradesinin tecelli ettiği, bağımsızlık ve özgürlüğün temellerinin atıldığı kutlu bir dönüm noktası olduğuna dikkati çekti.

        Çocukların bayramını tebrik eden Yalçın, mesajında ifadelere yer verdi:


        "Yavrularımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gönülden kutluyor, her birinin gözlerinden öpüyorum. İnşallah başta Gazze olmak üzere dünyanın diğer coğrafyalarındaki masum ve mazlum çocuklar da en kısa sürede huzura, güvene ve özgürlüklerine kavuşur, bayram gibi günler yaşarlar."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

