Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de inşaatta üzerine mermer düşen işçi öldü

        Kayseri'de inşaatta üzerine mermer düşen işçi öldü

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde inşaatta yük asansöründe taşınan mermerin üzerine düşmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 19:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de inşaatta üzerine mermer düşen işçi öldü

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde inşaatta yük asansöründe taşınan mermerin üzerine düşmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.


        Alsancak Mahallesi Demirci Sokak'ta 13 katlı bir inşaatta dış cephedeki yük asansörüyle çıkarılan mermer, zeminde bulunan işçilerden F.C'nin (55) üzerine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, F.C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Hayatını kaybeden işçinin cenazesi otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        "Karavandan dışarı atıldık"
        "Karavandan dışarı atıldık"
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de şiddetli sağanak; Tarım arazileri ve yollar göle döndü
        Kırşehir'de şiddetli sağanak; Tarım arazileri ve yollar göle döndü
        Kayseri'de antikacılar Melikgazi Antika Pazarı'nda buluştu
        Kayseri'de antikacılar Melikgazi Antika Pazarı'nda buluştu
        Fenerbahçe taraftarı, hayalini kurduğu evi yaptı Galatasaray taraftarı işçi...
        Fenerbahçe taraftarı, hayalini kurduğu evi yaptı Galatasaray taraftarı işçi...
        Antika pazarı, antika kültürünü yaşatmaya devam ediyor
        Antika pazarı, antika kültürünü yaşatmaya devam ediyor
        Kayseri'nin tarihi ve doğal güzellikleri keşfedilmeyi bekliyor
        Kayseri'nin tarihi ve doğal güzellikleri keşfedilmeyi bekliyor
        Kayseri, 9 günlük bayram tatilinde keşfedilmeyi bekliyor
        Kayseri, 9 günlük bayram tatilinde keşfedilmeyi bekliyor