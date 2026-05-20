Kayseri'de iş arayanla işvereni bir araya getirmek için "İstihdam Buluşmaları Fuarı" düzenlendi

Kayseri'de Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından iş arayan vatandaşları işverenlerle bir araya getirmek için "İstihdam Buluşmaları Fuarı" düzenledi.



Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, kent, işveren ve vatandaş açısından verimli bir fuar olmasını temenni etti.



İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak ise kurum olarak en önemli görevlerinin iş arayan ile işvereni buluşturmak olduğunu ifade etti.



Kent için güzel bir istihdam buluşması olacağını belirten Ak, şunları kaydetti:



"Bakanlığımızın Avrupa Birliği projesi olduğu için işverene de hiçbir maliyeti olmadan bu fuarı gerçekleştirmek için buradayız. 80 firmamızın 1500 kişilik alım talebi var. Gereken ilgi de görülürse bu alımlar gerçekleşecek. Bugün ve yarın özellikle meslek liselerinden geniş katılımlı öğrenci grupları gelecek. Onlara seminerler verilecek. Gençlerin istihdam edilebilirlik oranlarını artırmayı hedefliyoruz. Meslek liseleri öğrencilerinden 65 yaşa kadar herkes bu buluşmada aradığını bulabilecek."



Etkinlik kapsamında iki gün boyunca, üretim, sanayi, hizmet, sağlık, lojistik, tekstil, gıda ve birçok farklı sektörde vatandaşlar açılan stantlarda işverenlerle iş görüşmesi gerçekleştirecek.



Ayrıca meslek danışmanları tarafından seminerler de düzenlenecek.

